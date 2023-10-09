Dolar günü 27,70 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 27,70 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 17:22, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,6200
|27,6210
|27,7020
|27,7030
|Avro
|29,0300
|29,0310
|29,2290
|29,2300
|Sterlin
|33,5170
|33,6340
|33,8340
|33,9510
|İsviçre Frangı
|30,1300
|30,2770
|30,5610
|30,7140
|ANKARA
|ABD Doları
|27,5900
|27,6700
|27,6720
|27,7520
|Avro
|28,9900
|29,0700
|29,1890
|29,2690
|Sterlin
|33,4570
|33,6670
|33,7740
|33,9840