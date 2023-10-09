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Hatay'da depremzede esnaf için planlanan iş yerlerinin yüzde 60'ı tamamlandı

Kent genelinde planlanan 5 bin 841 geçici prefabrik iş yerinden 3 bin 521'i depremzede esnafa teslim edildi- Vali Mustafa Masatlı:- "Ekonomik faaliyetlerin canlandığı bir şehir, her bakımdan cazibe merkezidir. Bunu, Hatay'ımızda sağlayarak yaraları hızla saracağımızdan kimsenin zerre şüphesi olmasın"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 11:35, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 11:36
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Hatay'da depremzede esnaf için planlanan iş yerlerinin yüzde 60'ı tamamlandı

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnaf için 30 noktada planlanan 5 bin 841 iş yerinden 3 bin 521'inin anahtarı sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde dükkanları kullanılamaz halen gelen Hataylı esnaf, devlet desteğiyle yeniden işlerinin başına geçmeye başladı.

İş yeri yıkılan veya ağır hasar alan çok sayıda esnaf için kentin 30 noktasında yapımı planlanan 5 bin 841 geçici prefabrik iş yerinin yüzde 60'ı tamamlandı. Bu kapsamda 3 bin 521 iş yeri, depremzede esnafa teslim edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerde ağır hasar alan Hatay'da devlet millet el ele vererek atılması gereken adımları attıklarını ve yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Şehri ayağa kaldırabilmek, esnafın da bir an önce ekonomik faaliyetlere dahil edilebilmesini sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerekli plan ve projelerin oluşturulduğunu, belirlenen takvim çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Masatlı, "İlgili bakanlıklarımızın uhdesinde olan hibe ve kredi desteğinin yanında şehrimizin genelinde yapımına başlanan geçici prefabrik iş yerlerinin çalışmalarına başlandı, bu noktada esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Masatlı, bu anlayışla ilgili birimlerle 7 gün 24 saat çalıştıklarını vurguladı.

- 2 bin 320 iş yerinin yapımı sürüyor

Mevcut durumu her geçen gün daha da ileriye taşıyarak iyileştirme sürecini hızlandırdıklarını ifade eden Vali Masatlı, şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki bir şehrin kalbi çarşılardır. Çarşılarımız faaliyette olursa geleceğe dair endişelerimiz de en aza iner çünkü çarşılar hayat emareleridir. Bunu devletimiz ve Valiliğimiz olarak biliyor ve sürecin gerekliliği neyse ona göre adımlar atıyoruz. Ekonomik faaliyetlerin canlandığı bir şehir, her bakımdan cazibe merkezidir. Bunu, Hatay'ımızda sağlayarak yaraları hızla saracağımızdan kimsenin zerre şüphesi olmasın. Bu bizim için milli bir meseledir, seferberliktir ve ekonominin canlandırılması bakımından da hayati bir önem taşımaktadır. Bu anlayışla Hatay genelinde 30 farklı lokasyonda planladığımız iş yeri sayısı şu an itibarıyla 5 bin 841'dir. Planlanan bu iş yerlerimizden 3 bin 521'i esnafımıza teslim ettik ve şu anda faal haldedir. 2 bin 320 iş yerinin de yapımı devam ediyor."

Masatlı, bu iş yerlerinin her birinin genel olarak 24 metrekare prefabrik yapıdan oluştuğunu bildirdi.

Devletin her durumda ve şartta esnafı öncelikleri arasına alarak şehrin ihyası için gerekli plan ve projelerini bir takvime bağladığını belirten Masatlı, "Büyük bir devlet olmanın gerekliliği neyse burada onu yapıyoruz, şu ana kadar oluşturduğumuz genel ticari durum bunu gösteriyor." dedi.

- Esnaf desteklerden memnun

Merkez Antakya ilçesinde bulunan Üçgedik Geçici Prefabrik Çarşı'daki berber İbrahim Aydınlıoğlu, 30 yıldır bu mesleği yaptığını ve depremde iş yerini kaybettiğini anlattı.

Depremin ardından bir süre şehir dışına çıkmak zorunda kaldığını ancak memleketine dönerek işinin başına geçtiğini aktaran Aydınlıoğlu, "Çok şükür burada bize iş yerleri verildi. Şu anda ekonomiye destek katmak için iş yerlerimizde çalışmaya başladık. Çok şükür devlet bir şekilde burada yaralarımızı sarmak adına iş yerlerimizi verdi. Allah'ın izniyle şehrimiz iyi olacak diye umut ediyoruz." diye konuştu.

Aynı geçici çarşıda kuaförlük yapan Mehmet Narin ise Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iş yerinin depremde yıkıldığını dile getirdi.

Devletin kendisine dükkan verdiğini kaydeden Narin, bunun için ilgililere teşekkür etti.

Geçici çarşıda börek dükkanı işleten Hayri Göçmen de iş yerinden çok memnun olduğunu, devletin yaralarını sardığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Biz 3 ay çalışamadık ama çok şükür Valilik devlet desteğiyle bize bu iş yerini verdi. Allah nasip etti biz de çok güzel çalışıyoruz. Yani buradaki esnaf arkadaşlarımız da bu sayede ekmek kazanıyor." dedi.

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