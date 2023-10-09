Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle 'yüksek patlama sesi' uyarısı
Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 11:37, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 11:42
Valilikten yapılan açıklamada, 14. İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığınca yarın saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 batarya uçaksavar ile manevra mermi atışlarının yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.