Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle 'yüksek patlama sesi' uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, 14. İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığınca yarın saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 batarya uçaksavar ile manevra mermi atışlarının yapılacağı bildirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net