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İstismar davasında sanığın 'benden imam nikahı istedi, gönüllüydü' savunması

Konya'da lise öğrencisinin istismar edilmesine ilişkin 37'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Ahmet M. 'G.A'nın ailesiyle de tanıştığını ve MİT mensubu olduğunu söyleyerek herhangi bir şekilde tehditte bulunmadığını savunan Ahmet M, "G.A. benden imam nikahı istedi. Gönüllüydü." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 12:28, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 12:32
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İstismar davasında sanığın 'benden imam nikahı istedi, gönüllüydü' savunması

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, lise öğrencisiyle dini nikahla evlendiği ve istismar ettiği öne sürülen tutuklu sanık Ahmet M, okul müdürleri tutuklu sanıklar Asuman S.K. ve Harun A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ahmet M. ifadesinde mağdur lise öğrencisi G.A. ile gönüllü bir birliktelik yaşadığını, bir zorlamada bulunmadığını iddia etti.

G.A'nın ailesiyle de tanıştığını ve MİT mensubu olduğunu söyleyerek herhangi bir şekilde tehditte bulunmadığını savunan Ahmet M, "G.A. benden imam nikahı istedi. Gönüllüydü." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Harun A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, olayla bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Asuman S.K. da olaydan haberdar olmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Asuman S.K'nın avukatı Cengiz Erkoyuncu, müvekkilinin olayla ilgili bilgisinin olmadığını, olayın sanık Ahmet M. ile mağdur G.A. arasında geçtiğini savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Konya'da eğitim gören lise öğrencisi G.A, okulunda "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" vaadi ve tehditlerle istismar edildiği iddiasıyla 2022 yılı Aralık ayında ailesiyle şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet M. okul müdürü Harun A. ve başka bir okulun müdürü Asuman S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, okul müdürü Harun A'nın 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A'ya, derslerinde başarılı olduğu için kendisini Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) aldıracağını söyleyerek Ahmet M. (35) ile tanıştırdığı belirtilmişti. İddianamede, kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet M'nin G.A'ya aynı vaat ve tehditlerle cinsel istismarda bulunduğu ifade edilmişti. İddianamede Ahmet M'nin G.A. ile dini nikahla evlendiğine yer verilmişti.

İddianamede, Ahmet M. ile okul müdürü Harun A. ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen başka bir okulun müdürü Asuman S.K. hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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