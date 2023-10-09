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Türkiye'de internet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin internet reklamcılığı pazarının toplam gelirleri 2022'de 1,6 milyar dolara ulaştı ve bu gelirlerin 2027'ye kadar yüzde 8,6 yıllık bileşik büyüme oranı ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 12:39, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 12:41
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Türkiye'de internet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara yükseldi

PwC, Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 raporunu yayımladı.

Bu yıl 24. sayısı hazırlanan rapora göre, 2022'de küresel eğlence ve medya sektörünün toplam geliri yüzde 5,4 artarak 2,3 trilyon dolara ulaştı. Bu oran, Kovid-19 salgını sonrası ekonomilerin toparlanmaya başladığı 2021'de kaydedilen yüzde 10,6'lık büyümeye kıyasla bir yavaşlamaya işaret ediyor.

PwC'nin 53 bölgede, 13 eğlence ve medya segmentini kapsayan Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 araştırmasında, reklam verenler ve tüketicilerin medya harcamalarıyla ilgili analizlerle sonraki 5 yıla ilişkin öngörüler yer aldı.

Araştırmaya göre internet reklamcılığı yükselişini sürdürürken, oyun sektörü de güçlü büyüme potansiyeli ile dikkati çekiyor. Teknoloji, sektörün en önemli itici güçlerinden biri olarak öne çıkarken, üretken yapay zeka ve metaverse, eğlence ve medya deneyimini dönüştürerek yeni fırsatlar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü lideri Murat Çolakoğlu, PwC'nin gelenekselleşen ve her sene sektörün ilgiyle takip ettiği Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış raporunun eğlence ve medya sektöründe beklentilerin nasıl yeniden şekilleneceğine yönelik derinlemesine bir bakış açısı sunarken, büyümenin nasıl bir seyir izleyeceğini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Çolakoğlu, "Araştırma bulgularına göre pandeminin ardından ciddi bir artış gösteren sektör büyüme hızının gelecek 5 yıl içinde düşme eğilimine gireceği öngörülüyor. Bu durum, şirketleri mevcut ve gelecekteki sektör ve tüketici trendlerini de dikkate alarak yepyeni stratejiler geliştirmeye zorluyor." açıklamasını yaptı.

Raporun Türkiye bulgularına bakıldığında 2022'de toplam 5,5 milyon dolara ulaşan sektör büyüklüğünün 2,4 milyon dolarının internet erişimi segmentinin ürettiği gelir olduğunu aktaran Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gelirin yaklaşık yüzde 77'si mobil internet erişiminden elde ediliyor. E-ticaret ve dijital platformlarda geçirilen sürenin artması nedeniyle internet reklamcılığı büyümenin güçlü bir katalizörü. Bu segmentin gelirlerinin 2027'ye kadar yüzde 8,6 CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Diğer yandan dünyada olduğu gibi halen Türkiye'de de önemini koruyan TV reklam pazarı, Kovid-19 krizinden bu yana 2021'de yüzde 36 ve 2022'de yüzde 35 daha büyüyerek 448 milyon dolara ulaştı. Araştırmaya göre büyüme yavaşlayacak ancak segmentin yüzde 3,8'lik bir bileşik büyüme oranıyla 2027'de 539 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'de podcast segmenti de gelişmeye devam ediyor. 2022'de aylık dinleyici sayısının yüzde 13,8 artarak 11 milyona ulaşması, sektörün ne kadar dinamik bir potansiyele sahip olduğunun bir göstergesi."

Reklamcılık trilyon dolarlık ilk pazar olmaya çok yakın

Rapora göre, e-ticaret ve dijital platformlarda geçirilen sürenin artmasıyla gelecek yıllarda tüm dünyada şirketler satın alma ve karar aşamalarında tüketicilere ulaşabilmek için çok daha fazla harcama yapacak. Reklamcılığın 2025 yılında en büyük kategori olarak tüketici harcamalarını geride bırakacağı öngörülüyor.

Internet reklamcılığı kategorisi, 2022'de yüzde 8,1 büyüme kaydederek büyümenin güçlü bir katalizörü oldu. Rapor, küresel reklamcılık gelirlerinin 2022-2027 arasında 763,7 milyar dolardan 952,6 milyar dolara yükselerek yılda yaklaşık yüzde 4,5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranına ulaşacağını da gösteriyor.

Bu eğilime göre, reklamcılık yıllık geliri 1 trilyon dolarına ulaşan 3 ana eğlence ve medya kategorisi içinde ilk kategori olma yolunda. Üçüncü ana kategori olan internet erişiminin de 2026'da tüketici harcamalarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Tüketicinin eğlence ve medyaya yönelik harcamalarının genel harcamalar içerisindeki payının azalacağını gösteren rapora göre, 2023'te ortalama kişisel gelirin yüzde 0,53'ü olan kişi başı tüketici harcamaları 2027'de yüzde 0,45'ini oluşturacak.

Rapor, tüketici harcamalarının eğlence ve medya ürün ve hizmetlerine yönelik etkisinin azaldığına ve reklamcılığın etkisinin artışına dikkati çekiyor. Bu trend, sektör liderleri için şartları değiştiren ve kapsamlı bir yeniden değerlendirme ve değişimi zorunlu kılan etkenler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin internet reklamcılığı pazarının toplam gelirleri 2022 yılında 1,6 milyar dolara ulaştı ve bu gelirlerin 2027'ye kadar yüzde 8,6 yıllık bileşik büyüme oranı ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de podcast sektörü güçlü bir büyüme yaşamaya devam ediyor. 2021'de 9,7 milyon olan aylık dinleyici sayısı 2022'de yüzde 13,8 artarak 11 milyona ulaştı.

Türkiye müzik, radyo ve podcast pazarı, 2021'de 79 milyon dolarken 2022'de 125 milyon dolara ulaştı. Toplam gelirin tahmin dönemi boyunca yüzde 11,6 CAGR ile artarak 2027'de 217 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

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