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2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 12:51, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 13:54
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2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kadınların iş gücündeki yerine ilişkin çalışmalarından dolayı Harvard Üniversitesinde görevli Amerikalı Profesör Claudia Goldin kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün "kadınların iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin anlayışı ilerletmesi"nden dolayı Amerikalı Profesör Claudia Goldin'e verildiği açıklandı.

Açıklamada, Goldin'in iş gücü piyasasındaki cinsiyet farklılıklarının temel etkenlerini ortaya çıkardığı belirtildi.

Goldin'in, "kadınların gelir durumu ve iş gücü piyasasına katılımları"na dair yüzyılları bulan tarihçesi konusunda ilk kapsamlı çalışmayı yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, çalışmanın, geçmişten günümüze kadınların iş gücüne katılımında görülen değişikliğin yanı sıra "cinsiyetler arası gelir dağılımındaki adaletsiz uçurumun" temel sebeplerini da ortaya koyduğu ifade edildi.

Goldin'in kadınların iş gücü piyasasına katılımının, ele aldığı dönem boyunca yükselme eğilimde olmadığını, bunun yerine U şeklinde bir eğri oluşturduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, Goldin'in bu durumu, kadınların ev ve aile sorumluluklarına ilişkin yapısal değişim ve gelişen sosyal normların bir sonucu olarak açıkladığı bildirildi.

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