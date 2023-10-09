İstanbul'da görülen küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davası ertelendi

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya önceki celsede verilen gizlilik ve yayın yasağı kararı nedeniyle basın mensupları ile izleyici alınmadı.

Önceki celselerde esasa ilişkin mütalaanın açıklandığı bilgisine ulaşıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Kadem Yönetim Kurulu Üyesi avukat Işıl İlgin, davanın takipçisi olduklarını söyledi.

İlgin, "Toplum vicdanını derinden yaralayan her türlü olayda olduğu gibi bu ağır vakada da yargılamanın adil bir şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz." dedi.

- Ne olmuştu?

İstanbul'da, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede müştekinin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.