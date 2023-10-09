Bakan Güler: Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "1,3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150'den fazla terörist de etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi ve Harp Enstitülerinin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Beşiktaş'taki kampüsünde yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, burada yaptığı konuşmada, çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı dünyada artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçildiğini söyledi.

Terörle mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edileceğini dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 1,3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150'den fazla terörist de etkisiz hale getirildi. Bir kez daha vurgulamak isterim ki PKK/KCK, PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'taki tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir."

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin bu coğrafyadaki varlığının en büyük teminatı olduğuna dikkati çekerek, güçlü bir orduya sahip olmayan ülkelerin dünyada söz sahibi olabilmelerinin mümkün olmadığını, bu nedenle kahraman ordunun imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasının hayati önemde olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda ordunun yüksek teknolojili yerli ve milli silah sistemleriyle donatılmasının önemini vurgulayan Güler, diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sahip olduğu nitelikleri artırmak için eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Güler, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alan tüm öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunarak, "Burada alacağınız eğitimlerin yanı sıra kendinizi her alanda çok yönlü geliştirmeniz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve güçlü konumunun daha ileri seviyelere taşınması için gereklidir." ifadelerini kullandı.

- "Tarihin bize yüklediği sorumluluklar var"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise kuruluşundan bu yana üniversiteye verdikleri katkılardan dolayı Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına ve kuvvet komutanlarına müteşekkir olduklarını söyledi.

Dünyanın yeniden jeopolitik olarak şekillendiğini anlatan Afyoncu, "Bu şekillenme yaşanırken buradaki kurmay ve karargah subaylığı eğitimindeki kardeşlerimiz önemli rol oynayacaklar." dedi.

Geçmiş asırlarda yapılan bazı hataların yapılmaması durumunda Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeleri başta olmak üzere insanlığa huzur vermeye devam edeceğini vurgulayan Afyoncu, "Tarihin bize yüklediği sorumluluklar var. Türkiye'nin birçok hadisede bitaraf olması mümkün değil fakat ölçülü, sakin ve makul hareket etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da katıldığı açılışta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan kısa videoların gösterimi yapıldı.