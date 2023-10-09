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Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçekleşiyor. EURO 2032'yi Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli 3 doktorun hasta ve yakınları tarafından darbedilmesi protesto edildi. ortaklaşa düzenleme başvurusuna ilişkin karar yarın UEFA tarafından açıklanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 14:35, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 15:52
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Doktorlar Ahmet Murat Kazan, Serdar Erişti ve Yılmaz Sarıkaş'ın hasta ve yakınları tarafından darbedilmesine tepki gösteren sağlık çalışanları, bazı sendika, oda ve federasyonların temsilcileri, olayın yaşandığı Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarına şiddeti kınayan dövizler taşıyan grup, slogan atarak duruma tepki gösterdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Noyan, gazetecilere, sağlıkta şiddeti artık konuşmak ve yaşamak istemediklerini söyledi.

Sağlıkta şiddeti engellemek için tüm kurumlara taleplerini rapor halinde ilettiklerini aktaran Noyan, "Sağlıkta şiddeti engellemek istiyorsanız caydırıcı kanun düzenlemeleri yapmanız lazım." dedi.

"Bizler artık bir araya gelip 'Sağlık çalışanına şiddet uygulamayın.' demekten sıkıldık." diyen Noyan, şiddeti uygulayanın yanına kalmayacağı bir düzenlemenin TBMM tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Basın açıklamasına CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko da katıldı.

Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde 6 Ekim'de hasta ve yakınları ile doktorlar arasında çıkan tartışmada doktorlar Ahmet Murat Kazan, Serdar Erişti ve Yılmaz Sarıkaş darbedilmişti. Doktorlardan ikisi Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç hekim arkadaşımız darbedildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu 3 kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam." ifadelerine yer vermişti.

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