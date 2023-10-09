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'Çalışan anneler emzirmeyi ihmal etmemeli'

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir:- "Anne sütü alternatifi olmayan benzersiz bir besindir. Her anne gibi çalışan anneler de emzirmeyi ihmal etmemelidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 15:00, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 17:08
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'Çalışan anneler emzirmeyi ihmal etmemeli'

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Baver Demir, anne sütünün alternatifi olmayan benzersiz bir besin olduğunu, her anne gibi çalışan annelerin de emzirmeyi ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Baver Demir, anne sütünün bebekler için en doğal ve zengin beslenme yöntemi olduğunu aktararak, "Anne sütü bebeklerin ilk aşısıdır. Bu sebeple bebeklerin anne sütü ile beslenmesi sağlıklı bir nesil için oldukça önemlidir." ifadesini kullandı.

Emzirmenin anne ile bebek arasındaki iletişimin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Anne ile bebek arasındaki temas ve koku, birbirleri arasındaki bağlılığı sağlayan unsurlar. Emzirme sırasında eş zamanda salgılanan oksitosin etkileşimi üst seviyelere çıkarmaktadır. Anne sütü bu sebeple alternatifi olmayan benzersiz bir besindir. Sağlıklı bir anne bebek ilişkisi, çocuğun benlik gelişiminde, sosyal iletişiminde ve birey olması yönünde atılan önemli bir unsurdur. Doğum sonrası dönemde işe başlayan annelerin bebeklerini anne sütüyle beslemelerini desteklemek gerekir doğumdan hemen sonra başlayan ısrarlı emzirme çabaları aynı şekilde devam etmelidir. İşe başlamadan bir ay kadar önce sağılan sütlerin steril saklama poşetlerinde saklanması yine emzirme rutinlerinin oluşturularak, süt üretimini desteklemek için bol su ve bol lif içeren beslenme rejimlerinin benimsenmesi son derece önemlidir.

Her anne gibi çalışan anneler de emzirmeyi ihmal etmemelidir. İş yerinde çalışma saatlerinin emzirme saatleri ile uyumlu bir şekilde organize edilmesi yine iş yerinde uygun bir ortamda anne sütünün gerek elle gerek pompa yardımıyla sağılması bu esnada süt üretimini artırmak için bebeğin kıyafetlerinin fotoğraflarının annenin yanında bulunması son derece önemlidir. Yine gerek evde gerek iş yerinde stres yönetimini sağlamak için annenin düzenli yürüyüş, egzersiz, meditasyon gibi uygulamalardan faydalanması hem bebek anne ilişkisi hem de iş verimi açısından olumlu katkı sağlayacaktır. Bebeğin yeterli derecede anne sütüyle beslenmesi, çocuğun büyüme ve gelişmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Anne sütü daha sağlıklı ve mutlu bir geleceği tesis edilmesinde de en önemli unsurlardan biridir."

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