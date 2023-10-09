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Davutoğlu'ndan 'Filistin' açıklaması: Türkiye derhal harekete geçmelidir!

"Mescid-i Aksa bir insanlık meselesidir. Türkiye derhal eylem planı çerçevesinde harekete geçmelidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 15:02, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 15:04
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Davutoğlu'ndan 'Filistin' açıklaması: Türkiye derhal harekete geçmelidir!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Filistin'e en büyük desteğin diplomatik yollarla olacağını belirterek, "Mescid-i Aksa bir insanlık meselesidir. Türkiye derhal eylem planı çerçevesinde harekete geçmelidir." dedi.

Davutoğlu, parti genel merkezinde, gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi, gündemi değerlendirdi.

Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Davutoğlu, kamuoyunda konunun bir şekilde "İsrail'e yapılan saldırı" şeklinde ele alınmaya çalışıldığını, asıl mağdurun Filistin halkı olduğunu söyledi.

Ahmet Davutoğlu, "75 yıldır işgal altında olan, 56 yıldır da Mescid-i Aksa'nın her gün işgal edildiğini, Doğu Kudüs'ün harap edildiğini gören bir halktan bahsediyoruz. Gazze'de yaşayan insanların yüzde 70'i, babalarının topraklarından sürülmüş insanlar." diye konuştu.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan olaylara ilişkin çocuklar ve kadınlarla ilgili kamuoyuna yansıyan bazı görüntülerin herkesi rahatsız ettiğini dile getiren Davutoğlu, "Kadınlara ve çocuklara dokunulmaz, bunu kimse tasvip etmez ama tabloyu doğru okumamız lazım." dedi.

Filistin meselesinin, sadece Arapların, Müslümanların meselesi değil, bir insanlık meselesi olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, bazı Müslüman ülkelerin Filistin'i yalnız bıraktığını, sonucunda da Filistin halkının harekete geçtiğini ifade etti.

- "İslam İşbirliği Teşkilatını derhal toplantıya çağırırdım"

Bu meselede Türkiye'nin üzerine büyük bir sorumluluk düştüğünü söyleyen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Ben olsam, kayıtsız şartsız Filistin'e destek verirdim. İslam İşbirliği Teşkilatını derhal toplantıya çağırırdım. BM Genel Sekreteri'nden Kudüs Komisyonunu toplamasını talep ederdim. İki tarafla temasa geçer, derhal ateşkes ve esir değiş tokuşu için devreye girerdim. Diplomaside atıl durarak bir noktaya gidemezsiniz. Mescid-i Aksa bir insanlık meselesidir. Türkiye derhal eylem planı çerçevesinde harekete geçmelidir."

- "Yeni anayasa yerel seçim sonrası yapılmalı"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, yeni anayasa konusundaki çağrılara da değinerek, "Milletin açlığını, sıkıntılarını, devletimizdeki çeteleşme tartışmasını örtmek üzere bir oyalama taktiği olarak ortaya çıkan anayasa tartışmasının bir parçası olmayız. Gerçek ve samimi şekilde bir sivil anayasa yapılacaksa bu yerel seçimlere malzeme olmak için değil, yerel seçimler sonrası yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçim çalışmalarını da anlatan Davutoğlu, partisinin yerel seçim komisyonunu bugün toplayacağını söyledi. Davutoğlu, yerel seçimde il ve ilçe bazında ittifakları gündem dışında tutmayacaklarını kaydetti.

- Sorular

Ahmet Davutoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Başkanlığına sunulduğunun hatırlatılması ve bu konudaki oylarının sorulması üzerine Davutoğlu, konuyu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile istişare ederek açıklayacaklarını bildirdi.

Davutoğlu, "Filistin'e kayıtsız, şartsız destek dediniz, askeri destek dahil mi?" soru üzerine de bu konuda diplomatik adımların önemine işaret etti, Filistin'e en büyük desteğin diplomatik yollarla olacağını belirtti. Ahmet Davutoğlu, yarın ayrıca Karamollaoğlu ile Filistin Büyükelçiliğine destek ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.

Bir başka soru üzerine de Davutoğlu, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili TBMM'de yapılacak görüşmelerdeki tutumlarını Saadet Partisi ile yapacakları değerlendirmeler sonucu açıklayacaklarını bildirdi.

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