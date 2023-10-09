Erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar iddiası: İmam tutuklandı, yurt mühürlendi

Ümraniye Osmangazi Mahallesinde Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu' hem ortaokul hem de lise öğrencilerine hizmet veriyor. İddiaya göre, ortaokul yurdunda kalan 11 yaşındaki erkek öğrencinin, imam olan İ.S. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Çocuğun yaşanılanları ailesine anlatması üzerine aile şikayette bulundu. Ocak ayından itibaren yurtta imamlık yapan İ.S. tutuklandı. Ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren yurt binası ise mühürlendi.