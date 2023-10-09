Çiğ köfte yiyen 5 lise öğrencisi zehirlendi

Çiğ köfteyi yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Amasya Lisesi öğrencisi 5 arkadaş, öğle arasından kent merkezinde bulunan bir marketten çiğ köfte aldı.

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