Karabük'te kundaklamaların faili bekçi tutuklandı

Ovacık'ta 5-7 Ekim tarihlerinde alevlere teslim olan 6 samanlık, ahır, odunluk ve metruk bina çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 1 ticari taksi de zarar görmüştü.

Bölgeye sevk edilen emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda yangını çıkaran şüphelinin Orhan Şahin olduğu tespit edildi.

Mahalle bekçisi olduğu öğrenilen şüpheli savcılık talimatıyla gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin 6 Ekim günü çıkan yangınların birinde söndürme çalışmalarına katıldığı da kameralara yansımıştı.