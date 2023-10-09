TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM Genel Kurulunda, yarın Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 3 üye seçilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 17:43, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 17:49
Seçimler, AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanlarına düşen birer üyelik için yapılacak.
AK Parti, mevcut RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Hayri Genç'i aday olarak bildirirken, CHP, mevcut üye İlhan Taşcı ile Ali Taştan'ın isimlerini sundu. Yeşil Sol Parti ise RTÜK üyesi olarak Necdet İpekyüz ve Abbas Kılıçoğlu'nu aday gösterdi.
Her partinin bildirdiği iki adaydan birisi RTÜK üyesi olarak seçilecek.