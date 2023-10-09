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'Kafes Operasyonu'nun İzmir ayağında 10 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde düzenlenen "Kafes Operasyonu" çerçevesinde, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde de baskınlar yapıldı. 'Aktaşlar Çetesi' ve silah ticareti yapan çetelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında 'Aktaşlar Çetesi' lideri, boynunda 'adalet terazisi' dövmesi bulunan A.A.'nın da olduğu iki ayrı operasyonda 10 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 18:41, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 20:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu çerçevesinde 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullanmıştı.

'Aktaşlar Çetesi' lideriyle birlikte 5 kişi tutuklandı

Operasyon yapılan iller arasında İzmir de bulunurken, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine mensup kişilere yönelik baskınlar yapıldı. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Yağma suçlarına yönelik 72 ekip ve 142 personelin katılımıyla düzenlenen baskınlarda, 31 hedef şahıstan aralarında 'Aktaşlar Çetesi' lideri, boynunda 'adalet terazisi' dövmesi olan A.A.'nın da olduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri sonrası 9'u şüpheli serbest kalırken, 20 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt lideri A.A., örgüt yöneticisi S.A., ve örgüt üyeleri H.A, M.A ve M.K.U.'nun olduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Silah ticareti yapan çeteye 5 tutuklama

Operasyonların ikinci ayağında ise silah ticareti yapan çetelere yönelik çalışmalarda yakalandıktan sonra bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak adliyeye sevk edilen H.Ç, A.Ç, A.G, E.C ve U.O., isimli 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çok sayıda tabanca ve uyuşturucu ele geçirilmişti

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 8 adet tabanca, 11 adet pompalı tüfek, 32 adet kartuş, 377 adet fişek, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet balistik yelek, 5 adet tabanca şarjörü ve 9 adet tüfek şarjörü ele geçirildi. Aynı gruplara yönelik geçtiğimiz günlerde de yapılan çalışmalarda ise 7 adet tabanca, 6 adet şarjör, 18 fişek bulunmuştu. Bahse konu suç örgütlerine yönelik yapılan iki operasyonda ise toplam 15 adet tabanca, 395 fişek, 11 adet tüfek, 1 adet balistik yelek, 11 adet tabanca şarjörü, 9 adet tüfek şarjörü ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, iki ayrı operasyon neticesinde 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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