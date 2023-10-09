Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Sponsorlu İçerik
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Kabine yarın toplanacak
Kabine yarın toplanacak
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, taraflara çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 23:50, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 23:50
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.50'de başlayıp yaklaşık 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına aralar vererek, İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği yürüttü.

Bu kapsamda ilk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşen Erdoğan, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmaları konuştu.

- "Türkiye'nin gayretleri artarak sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde ise iki ülkede yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Herzog'a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

Erdoğan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu.

Erdoğan ve Sisi, görüşmede İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili son gelişmeleri ele aldı, gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekleri değerlendirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber