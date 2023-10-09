Evinde çıkan yangında ağır yaralanan uzman doktor hayatını kaybetti

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan Uzman Doktor Alp Dolgun (58), yalnız olduğu sırada evinin mutfağında yemek hazırlarken yangın çıktı.

7 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki evde çıkan yangında Dolgun, alevleri kendi imkanları ile söndürürken ağır yaralandı.

Dr. Dolgun, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dolgun, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Dolgun'un yanık yarasına bağlı iç kanamadan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Dolgun'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alındı.

Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Dolgun'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Dr. Dolgun'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.