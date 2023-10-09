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Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 19:50, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 19:52
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Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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