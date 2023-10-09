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HDP İzmir İl Eşbaşkanı tutuklandı

PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP İzmir il eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı. HDP İzmir İl Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan'ın tutuklandığı öğrenilirken diğer şüphelilerin duruşması devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 22:05, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 22:04
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HDP İzmir İl Eşbaşkanı tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Eşbaşkanı Altan tutuklandı

Şüphelilerden HDP İzmir il Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Berna Çelik ve Nihat Türk'ün duruşmasının devam ettiği öğrenildi.

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