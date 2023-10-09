Erdoğan, Sisi ile İsrail-Filistin gerginliğini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin gerginliğinin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 22:46, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 23:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.