Adalet Bakanı Tunç'tan AKPM'nin insan hakları ödülüyle ilgili açıklama

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde Yargıtayca onanarak hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşen bir hükümlüye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde 'sözde' insan hakları ödülü verilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Şiddeti teşvik etmenin ve azmettirmenin, demokratik hukuk devletinde bir hak ve özgürlük olarak görülemeyeceğine vurgu yapan Tunç, mesajında şunları kaydetti:

"Gezi olayları olarak bilinen, can ve mal kaybına neden olan şiddet hareketlerinin sorumluları, bağımsız Türk mahkemelerince yargılanmış ve bir kısım sanıklar bakımından karar kesinleşmiştir. Kuruluş ilkeleri arasında hukukun üstünlüğünü barındıran Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin bağımsız Türk yargısı tarafından verilen kararları görmezden gelmesi ve bir STK tarafından düzenlenen ödül törenine ev sahipliği yapması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Herkesin bağımsız yargı kararlarına saygı duyması gerekir. Milletimizin huzur ve güvenliğine kastedenlere, demokrasi dışı müdahale girişimlerine karşı hukukun üstünlüğü çerçevesinde mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."