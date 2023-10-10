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11 bin konteyner iş yeri teslim

Çifte depremlerin vurduğu 11 şehirdeki esnaf için bugüne kadar 11 bin 301 konteyner iş yeri teslim edildi. Lokantadan parfümeriye, berberden terziye birçok esnaf artık iş yerlerinde faaliyet gösteriyor. 2 bin 834 iş yeri de tamamlandıkça sahiplerine teslim edilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 07:50, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 09:25
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11 bin konteyner iş yeri teslim

Yüzyılın afetinden sonra depremin etkilediği 11 şehrin ekonomisini canlandırmak için AFAD konteyner iş yerleri için kolları sıvadı. Bölge halkı için bir yandan geçici barınma ihtiyacı için konteyner kurulumu yapan AFAD, diğer taraftan da konteyner iş yerlerinin inşasına hız verdi. İstihdama katkı sağlayacak 14 bin konteyner iş yerinden 11 bini esnafa teslim etti.

LOKANTA, BERBER VE TERZİ YER ALIYOR

Esnaf için hazırlanan konteyner iş yerlerinin sudan elektrik tesisatına kadar tüm altyapısı planlanıp, hazır hale getiriliyor. Konteyner kent yerleşkesi içerisinde veya yakınında konumlandırılan iş yerleri esnafın işini kolaylaştırıyor. Hızlı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında bazı iş yerleri esnafa aynı gün içerisinde bile teslim edilebiliyor. Lokantadan parfümeriye, berberden terziye birçok esnaf artık iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

AFAD tarafından toplam 14 bin 135 iş yerinin yapılması planlanıyor. Henüz teslim edilmeyen 2 bin 834 iş yeri de tamamlandıkça sahiplerine teslim edilecek. İş yeri inşasının tamamlanması ile birlikte depremin ardından bölgeden göç eden vatandaşların geri dönüşlerinde artış yaşanacağı belirtiliyor.

HATAY'DA %60 TAMAM

Kahramanmaraş merkezli depremlerde dükkanları kullanılamaz halen gelen Hataylı esnaf, devlet desteğiyle yeniden işlerinin başına geçmeye başladı. İş yeri yıkılan veya ağır hasar alan çok sayıda esnaf için kentin 30 noktasında yapımı planlanan 5 bin 841 geçici prefabrik iş yerinin yüzde 60'ı tamamlandı. Bu kapsamda 3 bin 521 iş yeri, depremzede esnafa teslim edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde ağır hasar alan Hatay'da devlet millet el ele vererek atılması gereken adımları attıklarını ve yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi. Masatlı, bu iş yerlerinin her birinin genel olarak 24 metrekare prefabrik yapıdan oluştuğunu bildirdi.

Elektrikte sarsıntıya dayanıklı iletim

Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından elektrik iletim sisteminde kullanılacak primer elektrik malzemelerinin deprem yeterlilik düzeyleri arttırılıyor. Bu kapsamda Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik malzemeleri teknik şartnameleri ile ilgili duyuru yayınladı. Elektrik iletim hatları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye elektrik iletim sisteminde kullanılacak primer elektrik malzemelerinin deprem/sismik yeterlilik düzeyleri, yatay hız değeri 0,5 gramdan 1 grama, düşey hız değeri ise 0,4 gramdan 0,8 grama yükseltilecek. Uygulama 15 Nisan 2024'te başlayacak. Düzenleme iletim sisteminde kullanılan transformatörler, reaktörler, buşingler, kesiciler, ayırıcılar, parafudrlar, ölçü transformatörleri gibi primer elektrik malzemelerini kapsayacak.

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