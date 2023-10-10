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CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte

CHP'de İstanbul seçimleri her şeyi altüst etti. Seçimi değişimcilerin adayı Özgür Çelik kazandı. Şok bir yenilgi yaşayan Kılıçdaroğlu'nu diğer şehirleri de kaybetme korkusu sardı. Özgür Özel'in kurultay için eli daha da güçlendi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 08:10, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 11:13
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CHP İstanbul İl Kongresi beklendiği gibi gergin bir atmosferde geçti. Büyük Kurultay'ın provası olarak görülen kongrede, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Cemal Canpolat ile Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik yarıştı. Cemal Canpolat, İmamoğlu'nun, kendi adaylarına oy vermesi karşılığında delegeleri işe aldığını öne sürdü ve "CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum" ifadesini kullandı. İBB Başkanı İmamoğlu ise "Bu denilir mi ya? Ayıptır ya, rezil olduk millete. Yalanlarında boğulsunlar" diyerek tepki gösterdi.

DEĞİŞİMCİLERİN DESTEKLEDİĞİ ÖZGÜR ÇELİK 32 OY FARKLA KAZANDI

İki aday arasındaki mücadeleyi değişimcilerin desteklediği Özgür Çelik, 32 oy farkla kazandı. Bu netice parti içindeki dengeleri altüst etti. Kılıçdaroğlu'nun rakibi Özgür Özel "Gençlik kazandı, umut kazandı" dedi. Moral depolayan değişimciler, yeni hedeflerini Sakarya, Iğdır, Van, Tunceli, Bartın gibi kongreleri yapılmayan şehirleri almak olarak belirledi. Özgür Özel'in elini güçlendirmesinin ardından Büyük Kurultay'da rekabetin tırmanması bekleniyor. 72 kurultay delegesine sahip olan Ankara ile 56 kurultay delegesine sahip olan İzmir kongrelerini, Genel Merkez'e yakın isimler kazanmıştı. Bu iki ilin toplam delege sayısı 128'e denk gelirken, sadece İstanbul 196 kurultay delegesi ile bu iki ilin önüne geçiyor. Öte yandan, Özgür Çelik'in kongreyi kazanmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Erdoğan Toprak ile Beşiktaş ve Kartal Belediye Başkanlarının saf değiştirmesinin etkili olduğu belirtiliyor. İlçe kongrelerinde Genel Merkez yanlısı görüntü veren üç ismin, Çelik'ten yana tavır alıp delegeleri yönlendirdiği ifade ediliyor.

FERHAT EKİNCİ-

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