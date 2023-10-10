Bakan Yerlikaya duyurdu: 62 göçmen kaçakçısı tutuklandı

"Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle, onların işbirlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."

Gözaltına alınanlardan 62'sinin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

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