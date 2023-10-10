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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,04 değer kazanarak günü 8.442,79 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 18:32, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 18:45
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 249,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 129,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,26 ve holding endeksi yüzde 2,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,97 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'da yapılacak toplantıda Fed'in yüzde 86 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Bankanın yüzde 74 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) takip edileceğini dile getiren analistler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 seviyesinin direnç, 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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