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Arda Güler için tarih verdiler! Real Madrid'deki ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra bir türlü sakatlıktan kurtulamayan göz bebeğimiz Arda Güler'den iyi haber geldi. Milli futbolcumuzun sahalara döneceği tarih belli oldu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 10:48, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 10:51
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Arda Güler için tarih verdiler! Real Madrid'deki ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra bir türlü sakatlıktan kurtulamayan göz bebeğimiz Arda Güler'den iyi haber geldi. Milli futbolcumuzun sahalara döneceği tarih belli oldu. İşte Arda'nın Real Madrid formasıyla sahaya çıkacağı ilk maç ve haberin detayları...

Arda Güler, geride bıraktığımız yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu. Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan anlaşmada 10 milyon euroluk bonus da bulunuyordu.


SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Fenerbahçe'den büyük bir sükse yaratarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılardaki serüvenine oldukça şanssız bir giriş yaptı.

Transferi sonrası tüm dünyanın gözü genç yıldızdaydı ancak Güler, peş peşe sakatlıklarıyla bir türlü Real Madrid formasının tadına varamadı.

Real Madrid'in Las Palmas ile oynadığoı karşılaşma öncesi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in forma giyebileceğini ifade etmişti.

Ancelotti'nin bu açıklamalarından dakikalar sonra Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlık geçirdiğini duyurmuştu.

ROMANO: REAL MADRİD'İN ARDA GÜLER'E GÜVENİ TAM

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in son durumu hakkında bilgiler verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine yüzde 100 güveniyor ve onun takıma katacağı çok şey olduğuna inanıyor. Sakatlıkları onun kulüpteki imajını değiştirmedi. Real, Arda için acele etmeyecek. Mlli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor."

Arda Güler'in milli takım arasının ardından 21 Ekim'de oynanacak olan Sevilla - Real Madrid maçında yedek kulübesinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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