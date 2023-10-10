Dolar günü 27,72 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 27,72 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 17:29, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,7020
|27,7030
|27,7270
|27,7280
|Avro
|29,2290
|29,2300
|29,3950
|29,3960
|Sterlin
|33,8340
|33,9510
|34,0430
|34,1600
|İsviçre Frangı
|30,5610
|30,7140
|30,6830
|30,8370
|ANKARA
|ABD Doları
|27,6720
|27,7520
|27,6970
|27,7770
|Avro
|29,1890
|29,2690
|29,3550
|29,4350
|Sterlin
|33,7740
|33,9840
|33,9830
|34,1930