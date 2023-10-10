UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.

TFF'DEN UEFAYA TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ile İtalya'ya ortaklaşa verilmesi dolayısıyla UEFA'ya teşekkür etti.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu, yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi. Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, 'Play as One' mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'TAN EURO 2032 DEĞERLENDİRMESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ile İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği yapacak olmasının, Türk futbolu ve sporu için önemli bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

Bakan Bak, Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032'nin ev sahibi ilan edilmesi sonrası TBMM basın kapısında yaptığı açıklamada, "Bu tabii Türkiye'nin spor tesisleri açısından ne kadar önemli bir süreç ortaya koyduğunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye, spor tesislerinde yaptığı yatırımların sonuçlarını görmeye başlıyor. Özellikle Avrupa'nın en yeni statlarına sahip bir ülkeyiz. Türk futbolu, sporu için önemli bir süreç başlamış oluyor. Biz şimdiden hazırız ama bu süreç içinde de talep edilenleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu için önemli bir sayfa açılmış oldu." diyen Bak, Türkiye'nin daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Süper Kupası gibi önemli futbol organizasyonlarına ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Bak, Türkiye'nin pek çok organizasyon yapacak kapasiteye sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'nın, dünyanın en yeni spor salonlarına, statlarına, yüzme havuzlarına sahip. Türk sporunda da bunun sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmakta. Malumunuz bu tesislerde spor yapan ülkemizin gençleri, uluslararası alanda da madalyalar kazanmaya devam ediyor. Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor yatırımlarına devam edeceğiz. İnşaatları devam eden statlarımız var. Türkiye spordaki tesis altyapısıyla dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi. Organizasyon yeteneği açısından da şu an çok üst düzeyde. Ardından belki olimpiyat süreci de söz konusu olabilir. Onun için de Türkiye bütün altyapısıyla her şeye hazır, pek çok dünya şampiyonasını gerçekleştirdi ve gerçekleştirecek kapasiteye sahip."

EURO 2032 ev sahipliğinin alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bak, "Türk sporu için hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreç takip edildi. TFF'nin başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ortaya koydukları çabalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem statlarımızın tahsisi hem de bu süreçte verdiğimiz destekle onların arkasındaydık. UEFA da bu süreci iyi yönetti. İki futbol ülkesine bu organizasyonu vererek Türkiye'ye olan güvenini ortaya koydu." diye konuştu.