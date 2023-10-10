Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 10:55, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 10:56
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 Ekim Ankara katliamında yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur." ifadesini kullandı.