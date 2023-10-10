Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptığı operasyonda PKK/KCK'ya üye oldukları, örgüt mensuplarına lojistik destek sağladıkları iddiasıyla A.R.A, R.A, M.A, Y.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.