Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 12:39, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 16:20
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda yaptığı operasyonda PKK/KCK'ya üye oldukları, örgüt mensuplarına lojistik destek sağladıkları iddiasıyla A.R.A, R.A, M.A, Y.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.