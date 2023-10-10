Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, polis memurunun Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 12:43, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 13:26
Ekinözü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Fatih Gök, mesaiye giderken Kümbet Mahallesi'ndeki bir marketin önünde 3 yaşındaki kız çocuğunun nefes alamadığını gördü.
Çocuğun nefes borusunun tıkandığını fark eden Gök, Heimlich manevrası ile şekeri çıkararak küçük çocuğun nefes almasını sağladı.
Gök'ün çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.