Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi, harç, ceza tutarlarının yeniden değerleme oranında bugünden artırıldığı şeklinde yanlış ve yanıltıcı haber yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

GİB'den yapılan açıklamada, dün kurumun internet sitesinde yayımlanan "2023 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin sirküler" ile ilgili olarak, bazı medya kuruluşlarınca Başkanlığa atfen, vergi, harç ve trafik cezalarının yeniden değerleme oranında artırıldığı yönünde gerçekle ilgisi olmayan haberler yapıldığı belirtildi.

Mükelleflerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulanan açıklamada, Vergi Usul Kanunu'na istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim ve istisna uygulamaları için geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Konunun örnekle ifade edildiği açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesine göre, indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında, ilgili geçici vergilendirme ve yıllık hesap döneminde faydalanılamayan ve izleyen geçici ve yıllık dönemlere devreden yatırıma katkı tutarı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap döneminde yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır. Aynı şekilde Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi hükümleri kapsamında hak ettikleri yatırım indirimi istisnası tutarları da geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap dönemi için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bu gibi uygulamalarda mükelleflerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir yanlış uygulama yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla tıpkı yıllık hesap dönemleri için olduğu gibi geçici vergi dönemlerinde de yeniden değerleme oranı kamuoyuna ilan edilmektedir."

- "İndirim ve istisna uygulamasında geçerli olacak"

Açıklamada, söz konusu sirkülerde, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde bahse konu indirim ve istisna uygulamasında uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 34,8 olarak tespit edildiği hususunda kamuoyunun bilgilendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yıl sonlarında gündeme gelen bir konudan hareketle haber yapılarak yeniden değerleme oranında bugünden vergi, harç, ceza tutarlarının artırıldığı, hatta bunun ek MTV'yi de kapsadığı şeklinde yanlış ve yanıltıcı haber yapılması ve bu haberlerin kaynağı olarak da Başkanlığımızın gösterilmesi kesinlikle doğru değildir. Dolayısıyla, geçici vergi döneminde örneklendirdiğimiz mevzuat uygulamaları kapsamında kullanılmak üzere açıklanmış bulunan yeniden değerleme oranı ile vergi, harç, ceza gibi kamu alacaklarının artırılması söz konusu değildir."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'DA İDDİALARI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, her yılın kasım ayında Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen yeniden değerleme oranının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının şimdiden belirlenmesi ve duyurulmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi.' iddiası doğru değildir. Bahse konu haberlerde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri ile 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde, kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan indirim ve istisna uygulamasında yeniden değerleme oranının yüzde 34,80 olarak tespit edildiği hususunda kamuoyu bilgilendirilmiştir."