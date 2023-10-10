Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 13:57, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 13:58
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.N, L.H. ve A.A. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.