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İYİ Parti'li Olgun, 5 bin liralık ödemenin tüm emeklileri kapsamasını istedi

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, çalışmayan emeklilere yönelik bir defaya mahsus yapılacak 5 bin liralık ödemenin, tüm emeklileri kapsamasını talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 14:26, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 14:28
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İYİ Parti'li Olgun, 5 bin liralık ödemenin tüm emeklileri kapsamasını istedi

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yıldönümünün Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi verdiğini söyledi.

Şu ana kadar kutlamalarla alakalı hiçbir faaliyet görülmediğini dile getiren Olgun, "26 Ağustos'ta Kocatepe sırtlarında büyük yokluklar içinde var gücüyle vatanı işgalden kurtarmak için mücadele veren ve Büyük Taarruz'u başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kocatepe'de, Dumlupınar'da temellerini attıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı böyle sönük kutlanmayı hak etmiyor." dedi.

Başta emekliler ve asgari ücretliler olmak üzere, tüm vatandaşların büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu savunan Olgun, şöyle konuştu:

"İktidar, her zaman olduğu gibi bu ekonomik sıkıntının faturasını vatandaşa kesmiştir. Ek motorlu taşıtlar vergisi koyarak, çeşitli tüketim ürünlerinde KDV oranlarını artırarak, zaten sıkıntıda olan vatandaşa adeta eziyet etmektedir. Dünkü kabine toplantısını dört gözle bekleyen emeklilerimize reva görülen 5 bin lira ikramiyenin, çalışan emeklilere verilmemesi, iktidarın, vatandaşlarımızı düşürdüğü yoksulluk krizini önemsemediğinin açık göstergesidir. Emekli vatandaş, ihtiyacı olmasa çalışır mı? Ayrım yapmaksızın bu ikramiyenin tüm emeklilere verilmesini, milletimiz adına talep ediyorum."

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