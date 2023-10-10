Bakan Fidan: Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıya, Fidan'ın yanı sıra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin ile İran ve Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcıları katıldı.

Türkmenistan ise toplantıda Azerbaycan nezdindeki Büyükelçisi tarafından temsil edildi.

Toplantıya Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci statüsüne sahip KKTC'nin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katılarak bir konuşma yaptı.

Görüşmenin başında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajını okudu.

Dışişleri Bakanı Fidan, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Fidan, "Her zaman olduğu gibi, kararlı bir şekilde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla acil insani yardım ve arama-kurtarma personellinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Şuşa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Fidan, "Toplantının kadim Şusa'da yapılabilmesi büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Azerbaycanlı kardeşlerimizi, otuz yıllık işgali süresiz olarak sona erdirdiği ve tarihi bir adaletsizliği onardığı için alkışlıyoruz. Şimdi EİT coğrafyasının stratejik çekirdeğini oluşturan Güney Kafkasya'da tüm çabaları kalıcı barış, istikrar ve güvenliğe odaklamanın zamanı." dedi.

- "(İsrail-Filistin çatışması) Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz"

Bakan Fidan, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasında hafta sonu başlayan çatışmaların daha önce yaşanmadığını ancak tamamen şaşırtıcı da olmadığını belirtti.

"Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz ve bölgede sükunetin sağlanmasını çok önemsiyoruz." diyen Fidan, küresel ölçekte güvensizliğe ve istikrarsızlığa yol açabilecek her türlü coğrafi gerilimin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, bölgede şu an yaşananların Orta Doğu'da sürdürülebilir ve adil barış için tek yolun iki devletli çözüm olduğunun bir diğer göstergesi olduğunu kaydederek "Bu, jeopolitik değişimlerin ve gerilimlerin çağı. Jeo-ekonomik manzara da buna göre değişiyor. Küreselleşen dünyada, bölgesel dinamikler ve bölgesel entegrasyon daha da önem kazandı. EİT bu amaç için çalışıyor." dedi.

Bakan Fidan, EİT'in, bölgesel işbirliği, ekonomik büyüme, istikrar ve refah için başarılı bir platform olduğunu kanıtladığını söyledi.

Yeni dönemde, ekonomik entegrasyonu teşvik etmeye, ticareti sağlamaya ve bağlantıyı artırma yönündeki ortak çabaların faydalı olacağına dikkati çeken Fidan, engelleri azaltmanın, gümrük prosedürlerini kolaylaştırmanın ve yatırımları teşvik etmenin önemine işaret etti.

- "Türkiye olarak 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizi ve Yeşil Kalkınma reformumuzu açıkladık"

Fidan, EİT Ticaret Anlaşması'nın (ECOTA), bölge içi ticaretin artırılması için stratejik bir araç olduğunu ifade ederek "Bunun tam olarak uygulanmasını sağlamak için hep birlikte çalışmalıyız." dedi.

Türkiye'nin, "Orta Koridor"un yanı sıra İstanbul-Tahran-İslamabad demir yolu ve EİT fiber-optik projesinin daha da geliştirilmesi de dahil olmak üzere altyapı geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söyleyen Fidan, "Bu girişimler, malların ve insanların dolaşımını kolaylaştırmayı ve sınırlarımız içinde yatan ekonomik potansiyeli açığa çıkarmayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

Fidan, Güney Kafkasya'daki yeni dinamikler konusunda, Türkiye olarak belli bir ivmenin yakalanması ve Zengezur Koridoru'nun tüm EİT üyelerinin yararına olacak şekilde dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

"EİT altında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında işbirliği için geniş bir potansiyel olduğuna inanıyoruz." diyen Fidan, EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzalayacağını kaydetti.

Fidan, Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerjinin, ülkenin kurulu gücünün yüzde 55'ine ulaştığını söyleyerek "Türkiye olarak 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizi ve Yeşil Kalkınma reformumuzu açıkladık." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" adıyla teşkilatın üç gözlemcisi arasında yer aldığına işaret eden Fidan, "Gözlemcilerin tüm EİT toplantılarına ve zirvelerine davet edilmeleri ve açıklama yapmalarına izin verilmesi gerektiğine kuvvetle inanıyoruz. Bu doğrultuda, Kıbrıs Türk Devleti'nin Taşkent'teki EİT Zirvesi'ne davet edileceğinden eminiz." ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin, EİT'in, dünya ekonomisindeki gerçek rolüne ve payına ulaşması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirterek toplantıya ev sahipliği yapan Azerbaycan'a ve EİT Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri ve personeline teşekkür etti.

EİT Bakanlar Konseyi Başkanlığı Azerbaycan'dan İran'a geçti.