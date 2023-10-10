Pençe Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekat Bölgesinde bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Çakmak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milleti için başsağlığı ve sabır dilendi.