Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Görevlisi başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından Eğitim Görevlisi başvurularının başladığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 15:22, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 15:26
Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Görevlisi Başvuruları Başladı!
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (BESYO) mezunsan ve en az ikinci kademe antrenörlük belgen varsa,
http://edu.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsin.
Son başvuru: 9-15 Ekim 2023