3 bin TL'den kaçtı, 80 bin TL'lik masraf çıktı

Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Sponsorlu İçerik
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Patates ve soğana borsa önerisi
Patates ve soğana borsa önerisi
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

3 bin TL'den kaçtı, 80 bin TL'lik masraf çıktı

Samsun'da bir vatandaş aracının periyodik bakımını zamanında yaptırmayınca sıfırdan motor yaptırmak zorunda kaldı. 3 bin TL'lik masraftan kaçıp, 80 bin TL'ye motor yaptıran vatandaş, bakım yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 15:59, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 16:01
Yazdır
3 bin TL'den kaçtı, 80 bin TL'lik masraf çıktı

Yüksek fiyatlardan dolayı sıfır araç alamayan vatandaşlar, ellerindeki araçların kıymetini bilmeye başladı. Aracının kıymetini bilmeyen ve bakımlarını zamanında yaptırmayan vatandaşlar ise karşılaştıkları arızalar nedeniyle pişmanlık yaşıyor. Samsun'da yaşayan Caner Önder isimli vatandaş, aracının bakımlarını zamanında yaptırmadığını ve 3 bin TL'lik bakımdan kaçtığı için 80 bin TL'ye motor yaptırmak zorunda kaldığını söyledi.

"Bakım masrafından kaçtım, 80 bin TL'ye motor yaptırıyorum"

Araç bakımını yaptırmadığı için başına yüklü miktarda masraf çıktığını ifade eden Caner Önder, "Yağ bakımlarını zamanında yaptırmadım. Motorun yağına ve suyuna zamanında baktırmadık. Ondan sonra da aracın motoru kullanılmaz hale geldi. 80 bin TL bir masraf çıktı. Bakım yaptırmadığım için çok pişmanım. Zamanında bakım yaptırsam en fazla 3 bin TL param gidecekti. Şu anda ise 80 bin TL'lik oldum. Motorun gittiğini yolda kalınca ve çekiciye binince anladım. Aracımın motoru susuz kalınca piston sarmış. Motor kitlenince de böyle bir masraf meydana geldi" dedi.

"Araçlar yaz ve kış antifrizle çalıştırılmak zorunda"

Türkiye'de antifrizin sadece kışın kullanılması gibi yaygın alışkanlığın olduğuna değinen oto motor tamircisi Hakan Çevik ise "Araçların kesinlikle antifriz ile kullanılmasını öneriyorum. İnsanlar antifrizi genelde kışın koymayı tercih ediyor ama bu çok yanlış bir durum. Antifriz yaz ve kış kullanılmak zorunda. Sadece kıştan kışa antifriz konulan arabalarda birçok sorun meydana geliyor. Sürekli antifriz kullanılırsa yaşanabilecek birçok sorunun önüne geçilebilir. Örneğin; su tapaları çürümez, horumlar zarar görmez, silindir kapakları sağlam kalır, motor suyunun geçtiği hiçbir aksamda çürüme meydana gelmez. Sürekli antifriz kullanılmayınca tapa patlıyor, conta yanıyor ve yolda kalıyorlar. Şu anda yağ ve antifriz bakımı 2-3 bin TL'yi buluyor. Her araca 10 bin kilometrede bir bakım yaptırılması gerekiyor. Bakım 10 bin kilometreyi geçerse motorda yağ yakma oluşur, motorun performansı düşer, sonu motorun kullanılmaz hale gelmesine kadar gider. Şu anda da bir dizel motoru revize etmek 80 bin, benzinli motoru revize etmek 40 bin TL gibi bir fiyat tutuyor. Şu anda elimizde yağ bakımı geciktiğinden dolayı motoru kullanılmaz hale gelen 2 araç var. 2'sinin de motor tamir masrafı 80 bin TL tutuyor. Bakımları zamanında yapılsaydı, en fazla 3 bin TL masrafları olurdu" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber