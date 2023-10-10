Terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı
Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 16:23, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 16:24
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik Aydın, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonda H.T, E.K, İ.N, Y.K. ile T.C. gözaltına alındı.