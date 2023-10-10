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Belediyede ek protokol yapıldı, en düşük maaş 20 bin TL oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerinin artırılması için ek protokol imzalandı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun; "Çalışanlarımızın en düşük aylık maaşı net 20 bin liraya yükseltilmiştir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 16:40, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 16:58
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Belediyede ek protokol yapıldı, en düşük maaş 20 bin TL oldu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanların enflasyona ezdirilmemesi hususundaki iradesini şiar edindiklerini söyledi.

Bütçe imkanları ve mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Mardin Kent AŞ bünyesinde istihdam edilen 1754 çalışanın enflasyon karşısındaki mali kayıplarını gidermek adına yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten her işçinin aldığı net ücrete Ekim 2023 maaşı ile birlikte ödenmek üzere yaklaşık 5 bin lira iyileştirme yapılarak çalışanlarımızın en düşük aylık maaşı net 20 bin liraya yükseltilmiştir. Aynı şekilde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen toplam 82 daimi işçimizin Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten her işçimizin aldığı ücrete Ekim 2023 maaşı ile birlikte ödenmek üzere yaklaşık 4 bin lira iyileştirme yapılarak en düşük işçimizin yıllık ortalama maaşı net 24 bin 500 liraya yükseltilmiştir."

Akkoyun, bundan sonra da belediyenin bütçe imkanları dahilinde çalışanların refah düzeyinin yükseltilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, ek protokolle yaptıkları iyileştirmenin işçi ve ailelerine hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra belediye binası önünde işçilerle bir araya gelen Akkoyun, vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışının örneğini hayata geçirebilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Akkoyun, "İmkanlarımızı Mardin için seferber ediyoruz. İşçilerimiz bizim kahramanlarımız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli de işçiler adına Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

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