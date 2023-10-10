Kozan'da feci trafik kazası: 3 ölü
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki kamyonet şarampole girerek ağaca çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ve yanındaki 2 yolcu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 17:51, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 19:30
Kaza, Kozan-Adana Karayolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi. 80 KE 434 plakalı PVC yüklü kamyonet seyir halinde iken sürücüsü Durmuş Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole girdi. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Durmuş Karaca ve yanındaki 2 yolcu hayatını kaybetti.
3 kişinin öldüğü kazayla ilgili Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.