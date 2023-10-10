THY eylülde 7,9 milyon yolcu taşıdı

TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan'dan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ödemeye ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ödemeye ilişkin açıklama
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Patates ve soğana borsa önerisi
Patates ve soğana borsa önerisi
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

THY eylülde 7,9 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) geçen ay yüzde 9,2 artışla 7,9 milyon yolcu taşıdı. Türk Hava Yolları'nın dış hat doluluk oranı yüzde 84,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,3 olarak gerçekleşti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 18:24, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 18:25
Yazdır
THY eylülde 7,9 milyon yolcu taşıdı

THY'den yapılan açıklamaya göre, THY, eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Şirket, arz edilen kapasitesini 2022'nin yüzde 8,9 üzerine çıkardığı eylülde toplam 7,9 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 84,9 doluluk oranına ulaştı.

Toplam yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 7,9 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 84,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,3 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Eylül 2022'de 2,3 milyon iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,6 artarak 2,7 milyon oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Eylül 2022'de 19,3 milyar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,9 artarak 21,1 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Eylül 2022'de 145,4 bin ton iken, 2023'ün aynı döneminde yüzde 3,4 artarak 150,3 bin ton olarak kaydedildi.

- Ocak-Eylül 2023 trafik sonuçları değerlendirmesi

"Ocak-Eylül 2023 trafik sonuçları değerlendirmesi"ne göre, 2022'nin aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 18,6 artarak 63,9 milyon oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Eylül 2022'de 17,1 milyon iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 31,2 artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 83,1 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,9 olarak kaydedildi.

Toplam arz edilen koltuk kilometre Ocak-Eylül 2022'de 150,9 milyar iken, bu yıl yüzde 16,6 artarak 176 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022'de 1 milyon 259 bin ton iken, bu yıl yüzde 5,7 azalarak 1 milyon 187 bin ton olarak kaydedildi. Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 430 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber