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Gazze'de can kaybı bin 55'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 55'e, yaralananların sayısı ise 5 bin 184'e yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'de 9 BM çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Enerji Kurumu ise Gazze Şeridi'ne elektrik sağlayan tek enerji santralinin 10-12 saatlik yakıtının kaldığını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 14:32, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 15:19
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İsrail-Hamas arasındaki çatışma 5. günde devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 55'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 184'e yükseldiği bildirildi.

9 BM çalışanı hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada ise İsrail'in Cumartesi gününden bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 9 BM çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu. UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, BM çalışanlarının bölgedeki evlerinde öldüğünü belirtti. Touma, "Çatışma zamanları da dahil olmak üzere sivillerin korunması çok önemli. Savaş hukukuna uygun olarak korunmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin 10-12 saatlik yakıtı kaldı"

Filistin Enerji Kurumu Başkanı Thafer Melhem, Filistin'in Sesi radyosuna açıklamada bulundu. Melhem, Gazze'deki elektrik santralinin şu anda bölgedeki tek elektrik kaynağı olduğunu ve santraldeki yakıtın 10-12 saat içinde tükeneceğini duyurdu.

İsrail yönetimi pazartesi günü "tam abluka" ilan ederek, Gazze'ye elektrik tedarikini kesmişti.

İsrail 5 günde 2 bin 687 hedefi vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise Cumartesi gününden bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 687 hedefe saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Hedeflerin bin 329'unun Hamas'a ait unsurların bulunduğu çok katlı binalar olduğu aktarıldı.

Son 2 günde sızma olmadı

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, son 2 gün içinde Hamas tarafından İsrail topraklarına sızma olmadığını ifade etti. Hagari, "Son iki gündür çiti geçmediler. Teröristler çitlerde öldürülüyor, bu bölgede henüz temizlemediğimiz yüzlerce teröristin cesedi var" dedi. Hamas'ın Cumartesi günkü ilk saldırısında baskın yapıp Gazze'ye dönmeyi değil, İsrail topraklarını işgal etmeyi amaçladığını iddia eden Hagari, "Karşı saldırımız sırasında, bölgede kalan birkaç kişi dışında onları Gazze Şeridi'ne geri püskürttük ve hala kovalıyoruz" diye konuştu.

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