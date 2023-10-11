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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 8.413,42 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 13:28, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 13:28
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,37 puan azalarak 8.413,42 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 64,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,78 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,41 ile sigorta oldu.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha geniş bölgelere yayılabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıları temkinli olmaya yönelttiğini, "güvenli liman" varlıklara talebin öne çıkmaya devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında yaptığı basın toplantısında, "ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 619 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla oluştu.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ile Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.300 seviyesinin destek, 8.500 ve 8.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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