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Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Türkiye'nin adımları hakkında Meclis'i bilgilendirecek. Bugün yapılacak toplantıda parti temsilcileri de konuşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 09:22, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 09:45
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İsrail-Filistin çatışması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'te yapılacak görüşmede Genel Kurul'u bilgilendirecek.

Türkiye'den "itidal" çağrısı

Meclis Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin konusuna ilişkin ortak önerge verildi. Önergede, Türkiye'nin taraflara itidal çağrısı yaptığı hatırlatıldı, çatışmanın yayılmasının engellenmesi ve sivillerin korunmasının talep edildiği vurgulandı.

Ortak önerge, yapılan oylamada kabul edildi. Danışma Kurulu, genel görüşmenin perşembe günü yapılmasına karar verdi.

Bakan Fidan Genel Kurul'da sunum yapacak

Genel görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak, atılan adımlar ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin hükümet adına Genel Kurul'u bilgilendirecek.

Ardından partiler adına konuşmalar yapılacak. Milletvekilleri, bölgedeki son gelişmeler hakkında partilerinin görüşünü açıklayacak.

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