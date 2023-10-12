Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor

Genel görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak, atılan adımlar ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin hükümet adına Genel Kurul'u bilgilendirecek.

Meclis Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin konusuna ilişkin ortak önerge verildi. Önergede, Türkiye'nin taraflara itidal çağrısı yaptığı hatırlatıldı, çatışmanın yayılmasının engellenmesi ve sivillerin korunmasının talep edildiği vurgulandı.

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