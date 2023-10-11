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2032 Avrupa Şampiyonası için Türkiye'nin bildirdiği statlar

Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Antalya, Gaziantep ve Trabzon'dan statlar yer alıyor. Bildirilen 10 stadyumdan 5'i seçilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 10:45, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 10:47
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2032 Avrupa Şampiyonası için Türkiye'nin bildirdiği statlar

UEFA, EURO 2032 ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu. Türkiye'den adaylık dosyasında 10 tane stadyum var. Bu stadyumlardan 3'ü İstanbul'da, 7'si ise diğer şehirlerde bulunuyor. İstanbul'un dışında Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Antalya, Gaziantep ve Trabzon'dan da statlar yer alıyor. İtalya ile ortak yapılacak organizasyon için 10 stadyum 5'e indirilecek.

Ekim 2026 tarihinde kura çekimi, açılış maçları, final maçlarının nerde olacağı İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte belirlenecek.

UEFA'nın stat kriterlerine göre; minimum 60 bin oturma kapasiteli 1 stat, 50 bin oturma kapasiteli 1 tercihen 2 stat, 40 bin oturma kapasiteli 4 stat ve 30 bin net oturma kapasiteli 3 stat olarak seçiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için UEFA'ya bildirdiği 10 stadyum şöyle:

Atatürk Olimpiyat Stadyumu: 74 bin 753

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park: 52 bin 223

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi: 47 bin 834

Ankara Yeni 19 Mayıs Stadyumu: 45 bin (Yapı devam ediyor)

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu: 43 bin 361

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu: 42 bin

Trabzon Park: 40 bin 782

Gaziantep Kalyon Stadyumu: 33 bin 502

Antalya Corendon Airlines Park: 32 bin 537

Eskişehir Atatürk Stadyumu: 32 bin 500

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