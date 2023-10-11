Altının gramı 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor

Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek
Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Bakan Bolat'ın 'indirim' çağrısına bir destek de mobilyacılardan
Bakan Bolat'ın 'indirim' çağrısına bir destek de mobilyacılardan
AYM'den Can Dündar kararı
AYM'den Can Dündar kararı
Meclisin yarınki gündemi: İsrail-Filistin çatışması
Meclisin yarınki gündemi: İsrail-Filistin çatışması
MEB Bakan Yardımcısı: Sen de gebereceksin Netanyahu
MEB Bakan Yardımcısı: Sen de gebereceksin Netanyahu
MEB görevde yükselmede tercihler bekleniyor
MEB görevde yükselmede tercihler bekleniyor
Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı
Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı
İstanbul Valisi Gül: KYK yurtlarında 5 bin kontenjan boş kaldı
İstanbul Valisi Gül: KYK yurtlarında 5 bin kontenjan boş kaldı
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
Bakan Işıkhan yanıtladı: Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek?
Bakan Işıkhan yanıtladı: Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek?
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ﻿ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 11:06, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 11:23
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 1.658 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.665 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.750 liradan, Cumhuriyet altını 11.240 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 1.867 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın geri kalanında yapılacak toplantılarda politika faizini sabit tutacağı beklentisi güçlü şekilde öne çıkarken, banka üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki ton da yavaş yavaş "güvercinleşiyor".

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dünkü açıklamasında, faiz oranlarının daha fazla artırılmasına gerek olmadığını düşündüğünü ve para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirecek kadar kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Analistler, söz konusu mesajlarla birlikte tahvil faizlerindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini, Orta Doğu'daki gelişmelerin de güvenli liman varlıklara talebi artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında konuya ilişkin olası sinyallerin başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerindeki oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, ülkede açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 ile 1.840 dolar aralığının destek, 1.880 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber