Irak: Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına izin vermeyiz

Resul, Türkiye ve Irak arasında İran ile olduğu gibi muhtemel bir güvenlik anlaşmasının imzalanması konusunu AA'ya değerlendirdi.

General Resul, "Müslüman komşu ülke Türkiye ile iyi ilişkiler içindeyiz. Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz de gayet iyi." ifadesini kullandı.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ve beraberindeki üst düzey askeri heyetin geçen haftaki Ankara ziyaretini hatırlatan Resul, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ile savunma sanayi, istihbarat paylaşımı ve terörle mücadele konularının görüşüldüğünü dile getirdi.

- "Bazı unsurların Türk ordusuna karşı gerginlik içeren adımlar atmasına izin vermeyiz"

Irak'ın komşu ülkelere saldırı sahası olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan General Resul, şunları kaydetti:

"Irak'tan Türkiye'ye veya herhangi bir komşu ülkeye terör saldırıları yapılmasına izin vermeyiz. Irak Dışişleri Bakanlığı ve diplomasimiz, İran ile olduğu gibi Türkiye ile de (güvenlik anlaşması) olumlu ve büyük sonuçlara varma gücüne sahip. Bazı unsurların Türkiye ve Türk ordusuna karşı gerginlik içeren adımlar atmasına da izin vermeyiz."

- Sudani de Türkiye ile "güvenlik anlaşması" için diyaloğun sürdüğünü söylemişti

Irak yönetimi, Tahran'la mart ayında imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca 19 Eylül itibarıyla İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak, sınırdan uzak bölgelere yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini açıklamıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, 1 Ekim'de Tahran'da Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, Bağdat ile varılan "Irak'taki İran muhaliflerini silahsızlandırma anlaşmasının tam manasıyla uygulanmasını" istemişti.

Irak Başbakanı Sudani de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İran'la olduğu gibi Türkiye ile de olası bir güvenlik anlaşmasının imzalanması için diyaloğun sürdüğünü ifade etmişti.