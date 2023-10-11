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Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi listesini güncelleme kararı aldı. Yeni piyasa katılımcıları anketi listesi ile gerçekleştirilecek sonuçlar, 20 Ekim'de yayımlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 11:25, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 11:28
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Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesine yönelik uygulanmakta olan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verildiği duyuruldu.

Yeni katılımcı listesi ile ilk anket çalışmasının Ekim 2023 döneminde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sonuçların 20 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacağı bildirildi.

Açıklamada, katılım sürekliliğinin sağlanabilmesi için sadece kurumsal katılımcılara yer verileceği kaydedilerek, "Kurumların belirlenmesinde; bankalar için aktif büyüklüğü, aracı kurumlar için aktif/portföy büyüklükleri, yurt dışı yerleşik bankalar için Türkiye'deki portföy yatırım büyüklüğü, finansal kesim dışındaki firmalar için ise sektör seviyesinde aktif/ciro büyüklükleri nesnel kriterler olarak esas alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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